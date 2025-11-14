POL-HAM: Polizei stellt Fahrraddiebin

Hamm-Mitte (ots) - Polizeibeamte kontrollierten am 12. November, gegen 22.50 Uhr auf der Unionstraße einen 43-Jährigen aus Hamm. Dieser hat zuvor mit einer Taschenlampe in mehrere geparkte Autos geleuchtet. Bei der Überprüfung ergab sich, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Außerdem konnte in dem Rucksack des Mannes vermutliches Diebesgut aus älteren Taten gefunden werden. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der JVA Hamm übergeben.(lf) Rückfragen ...

mehr