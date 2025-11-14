POL-HAM: Polizei stellt Fahrraddiebin
Hamm-Mitte (ots)
Polizeibeamte wollten am Donnerstag, 13. November auf der Sedanstraße eine 39-jährige Niederländerin ohne festen Wohnsitz kontrollieren. Als die Niederländerin den Streifenwagen erblickte flüchtete sie auf einem Mountainbike. Nach einer kurzen Verfolgung durch das Sedanviertel konnten die Polizisten die 39-Jährige einholen und festhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrrad der Flüchtigen mutmaßlich entwendet wurde. Das Mountainbike wurde sichergestellt. (lf)
