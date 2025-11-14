PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei stellt Fahrraddiebin

Hamm-Mitte (ots)

Polizeibeamte wollten am Donnerstag, 13. November auf der Sedanstraße eine 39-jährige Niederländerin ohne festen Wohnsitz kontrollieren. Als die Niederländerin den Streifenwagen erblickte flüchtete sie auf einem Mountainbike. Nach einer kurzen Verfolgung durch das Sedanviertel konnten die Polizisten die 39-Jährige einholen und festhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrrad der Flüchtigen mutmaßlich entwendet wurde. Das Mountainbike wurde sichergestellt. (lf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

