Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mitarbeiterin abgelenkt - Zigaretten aus Kiosk entwendet

Hamm-Mitte (ots)

Zwei bislang unbekannter Tatverdächtige entwendeten am Dienstag, 11. November, zwei Zigarettenschachteln aus einem Einkaufsladen an der Wilhelmstraße.

Die beiden Männer betraten gegen 18.15 Uhr den Laden. Einer der Männer verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch, sodass der andere Täter unbemerkt das Diebesgut hinter dem Verkaufstresen hervorholen konnte.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: zirka 1,80 Meter groß, dunkle Haare, leichter Bart, dunkle Jacke, Jeanshose.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

