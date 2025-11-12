Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizeikontrolle endet im Kanal

Hamm (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung wollte am Dienstag, 11. November, gegen 18.50 Uhr, im Hammer Bahnhofsquartier einen 28-jährigen Ahlener kontrollieren. Dieser schwang sich auf sein Fahrrad und flüchtete vor den Polizisten. Bei seiner Flucht missachtete er eine rote Ampel und fuhr über eine Böschung am Kanal. Als er die Polizisten so nicht abhängen konnte sprang der 28-Jährige ins Wasser. Nach wenigen Minuten kletterte der Ahlener eigenständig und völlig durchnässt aus dem Kanal und gab seine Flucht auf. Bei seinem Sprung ins Wasser hat er sich leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. (lf)

