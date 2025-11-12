Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Kramannstraße war zwischen Montag, 10. November, 12 Uhr, und Dienstag, 11. November, 7.45 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Nachdem der oder die Unbekannten gewaltsam eine Balkontür aufhebelten und sich so Zugang zu dem Wohnhaus verschafften, durchsuchten er oder sie mehrere Räume und flüchteten anschließend unerkannt.

Ob etwas entwendet wurde, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Hinweise zu dem Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell