Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand eines Zweifamilienhauses in der Moltkestraße

Hamm-Pelkum (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten Dienstagnacht, dem 11. November, zu dem Brand eines Zweifamilienhauses in der Moltkestraße aus.

Die Bewohner der Erdgeschosswohnung bemerkten gegen 0.45 Uhr Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Der Brand, der von der Wohnung im Obergeschoss ausging, wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Der Wohnungsinhaber war zum Brandzeitpunkt nicht in der Wohnung - es wurden keine Personen verletzt.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Das Wohnhaus ist aktuell nicht bewohnbar.(ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell