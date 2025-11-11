PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Toyota bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Hamm-Pelkum (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte zwischen Sonntag, 9. November, 23 Uhr und Montag, 10. November 14.40 Uhr einen am Fahrbahnrand abgestellten Toyota Yaris.

Der weiße Toyota wurde dabei am linken Heck beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 2500 Euro.

Anschließend flüchtete der Unfallverursacher.

Hinweise zu den Fahrzeugen und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(lf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

