Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter entwenden einen Jeep Cherokee

Hamm-Mitte (ots)

Auf der Josef-Schlicher-Allee konnten unbekannte Tatverdächtige in der Nacht von Sonntag, 9. November auf Montag ,10. November einen Jeep Charokee mit Hammer Kennzeichen entwenden. Die Tatverdächtigen starteten den geparkten schwarzen Jeep aus dem Baujahr 2016 auf unbekannte Weise.

Hinweise zu dem Fahrzeug und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(lf)

