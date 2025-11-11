Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Einfamilienhaus auf der Talstraße war am Sonntag, 9. November, zwischen 17.45 Uhr und dem 10. November, 7.45 Uhr, Ziel von bislang unbekannten Einbrechern.

Die konnten gewaltsam die Haustür aufhebeln und sich so Zutritt zu dem Haus verschaffen. In dem Haus wurde nahezu das gesamte Mobiliar durchsucht. Zur Tatbeute konnten bislang keine Angaben gemacht werden.

Durch eine Nachbarin konnte zuvor ein verdächtiger PKW mit Kennzeichen aus Essen und zwei verdächtige Personen beobachtet werden. Beide Personen seien männlich, mittleren Alters, mit einem dunklen Teint und mit dunkel bekleidet gewesen. Eine der Personen sei korpulent gewesen.

Hinweise zu dem Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(lf)

