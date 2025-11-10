PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 503 Fahrräder im Rahmen des Hammer TÜF überprüft

POL-HAM: 503 Fahrräder im Rahmen des Hammer TÜF überprüft
Hamm (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 27.10 und dem 07.11 stellte die Polizei Hamm im Rahmen der Aktion "Technische Überprüfung von Fahrrädern" kurz TÜF sicher, dass sie Hammer-Schüler mit verkehrssicheren Fahrrädern unterwegs sind. An der Aktion wurden die Polizei und Stadt Hamm von den Kooperationspartnern Niehues, Bike Center Hallmann, Velocity, Zweirad Stantze sowie dem ADFC bei den Kontrollen unterstützt.

An 13 weiterführenden Hammer Schulen wurden insgesamt 503 Fahrräder überprüft. Davon waren 284 Zweiräder verkehrssicher. Vor Ort und Stelle wurden an einigen Fahrrädern noch kleinere Reparaturen vorgenommen oder Klingeln und Reflektoren eingebaut, Reifen aufgepumpt oder Bremsen nachgestellt. Bei 78 Fahrrädern konnten so kleine Mängel durch die Experten beseitigt werden.

127 Räder waren nicht verkehrssicher und konnten auch vor Ort nicht wieder flott gemacht werden. Die Kinder mussten ihre Räder schieben und im Nachgang in einer Werkstatt generalüberholen lassen. Bei 14 Extremfällen mussten die Fahrräder sogar stillgelegt werden.

Wer ein sicheres Fahrrad hatte, bekam die Hammer-TÜF-Plakette verliehen und durfte weiter mit dem Rad zur Schule fahren. Über mangelhafte Räder wurden auch die Eltern informiert, damit sie ihr Kind in Zukunft nicht mehr mit einem unsicheren Rad zur Schule schicken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

