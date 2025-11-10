PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 46-jähriger VW-Fahrer fuhr am Sonntag 9. November, gegen 18.40 Uhr auf der Werler Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Dabei kam er in den Gegenverkehr und es kam zu einem Zusammenstoß mit einer anderer 43-jährigen Skoda-Fahrerin aus Münster. Der Fahrzeugführer des VW und vier Kinder im Alter zwischen drei und zwölf Jahren in dem PKW verletzten sich dabei leicht. Ein Kind im Alter von neun Jahren verletzte sich schwer. Die 43-jährige Skoda-Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Mehrere Rettungswagen brachten die Unfallbeteiligten in Hammer Krankenhäuser.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Werler Straße komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 31.000 Euro. (lf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 10:32

    POL-HAM: Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Hamm-Mitte (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag, 8. November, 15.45 Uhr und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus im Bereich der Marker Allee ein. Die Täter beschädigten ein Fenster der Terassentür, gelangen so in den Innenraum und durchwühlten das Wohnhaus. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:28

    POL-HAM: Diebstahl eines Audi

    Hamm-Mitte (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten in dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 6. November, 17 Uhr und Freitag, 7. November, 7 Uhr einen blauen Audi A2. Der Fahrzeugführer stellte seinen PKW mit Hammer Kennzeichen vor einem Firmengelände auf der Östingstraße ab. Dort wurde der PKW von den unbekannten Tätern entwendet. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 09:59

    POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 3. bis zum 9. November 2025

    Hamm (ots) - In der Woche vom 3. bis zum 9. November gab es im Stadtgebiet drei vollendete Einbruchsdelikte und sieben Versuche. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor. Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren