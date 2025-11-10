Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 46-jähriger VW-Fahrer fuhr am Sonntag 9. November, gegen 18.40 Uhr auf der Werler Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Dabei kam er in den Gegenverkehr und es kam zu einem Zusammenstoß mit einer anderer 43-jährigen Skoda-Fahrerin aus Münster. Der Fahrzeugführer des VW und vier Kinder im Alter zwischen drei und zwölf Jahren in dem PKW verletzten sich dabei leicht. Ein Kind im Alter von neun Jahren verletzte sich schwer. Die 43-jährige Skoda-Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Mehrere Rettungswagen brachten die Unfallbeteiligten in Hammer Krankenhäuser.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Werler Straße komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 31.000 Euro. (lf)

