Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl eines Audi

Hamm-Mitte (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten in dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 6. November, 17 Uhr und Freitag, 7. November, 7 Uhr einen blauen Audi A2. Der Fahrzeugführer stellte seinen PKW mit Hammer Kennzeichen vor einem Firmengelände auf der Östingstraße ab. Dort wurde der PKW von den unbekannten Tätern entwendet.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (lf)

