Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf dem Ökonomierat-Peitzmeier-Platz

Hamm-Mitte (ots)

In der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Donnerstag, 6. November, einen geparkten VW. Als der Fahrzeugführer zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er diverse Kratzer auf der linken Fahrzeugseite fest. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell