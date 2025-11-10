Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: KIA beschädigt - Zeugen gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Freitag, 7. November, in der Zeit von 9:20 bis 9.55 Uhr einen geparkten KIA auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Kamener Straße. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

