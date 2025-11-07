PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HAM: Hilfsbereitschaft nur vorgetäuscht: Seniorin bestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter bot einer 89-Jährigen am Mittwoch, 5. November, gegen 19.30 Uhr seine Hilfe beim Aufschließen der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Oststraße sowie beim Öffnen des Fahrstuhls an. Als die Seniorin ihren Schlüssel wieder entgegennahm, gab sie dem Mann als Dank ein 2-Euro-Stück. Dabei entwendete der vermeintliche Helfer unbemerkt ihre Geldbörse und einen einzelnen Schlüssel vom Schlüsselbund.

Der Täter ist über 30 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß. Er war hager und hatte laut Zeugenaussagen ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

