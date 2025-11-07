Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Jugendliche bei E-Scooter-Unfall verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zwei Jugendliche verletzten sich am Donnerstag, 6. November, bei einem Alleinunfall mit ihrem E-Scooter auf dem Sudetenweg. Der 13-jährige Fahrer befuhr gegen 18.50 Uhr die Straße in südlicher Richtung. Während der Fahrt berührte er einen Rinnstein und stürzte. Er und seine 15-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Zwei Rettungswagen brachten die Jugendlichen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. (bf)

