Polizeipräsidium Hamm
Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Suzuki beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Montag, 3 November, zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr, einen geparkten Suzuki auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Münsterstraße.

Der graue Wagen war in unmittelbarer Nähe einer Tankstelle geparkt und wies bei Rückkehr des Besitzers frische Beschädigungen am rechten Kotflügel auf.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

  • 06.11.2025 – 09:54

    POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hamm-Rhynern (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am Mittwoch, 5. November, zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Hellweg". Nachdem sie eine Außentür aufhebelten und so in das Haus gelangten, durchsuchten sie mehrere Räume nach möglichem Diebesgut und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, kann zum aktuellen ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 03:40

    POL-HAM: Seniorin bei Raubüberfall auf der Roonstraße schwer verletzt, Täter flüchtig

    Hamm-Mitte (ots) - Am Mittwoch, 5. November 17:50 Uhr wurde eine 82jährige Hammerin Opfer eines Raubes. Ein Anwohner der Roonstraße wurde durch Hilferufe der 82jährigen auf die Situation aufmerksam. Er eilte der Seniorin zu Hilfe. Gegenüber den alarmierten Einsatzkräften der Polizeiwache Mitte schilderte die Seniorin, dass sie von einem unbekannten männlichen ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 03:19

    POL-HAM: 76jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt

    Hamm-Rhynern (ots) - Ein 76jähriger Fahrer eins Pedelecs wurde am Mittwoch, 5. November 16:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Reginenstraße in Hamm Rhynern leicht verletzt. Der Fahrer des Zweirades befuhr die Reginenstraße in westlicher Fahrtrichtung. Hierbei fuhr er nach eigenen Angaben für eine kurze Zeit auf der falschen Straßenseite. Zeitgleich beabsichtigte eine 33jährige Fahrerin eines Mitsubishi mit ...

    mehr
