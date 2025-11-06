Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Suzuki beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Montag, 3 November, zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr, einen geparkten Suzuki auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Münsterstraße.

Der graue Wagen war in unmittelbarer Nähe einer Tankstelle geparkt und wies bei Rückkehr des Besitzers frische Beschädigungen am rechten Kotflügel auf.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell