Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 76jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 76jähriger Fahrer eins Pedelecs wurde am Mittwoch, 5. November 16:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Reginenstraße in Hamm Rhynern leicht verletzt. Der Fahrer des Zweirades befuhr die Reginenstraße in westlicher Fahrtrichtung. Hierbei fuhr er nach eigenen Angaben für eine kurze Zeit auf der falschen Straßenseite. Zeitgleich beabsichtigte eine 33jährige Fahrerin eines Mitsubishi mit ihrem Pkw den Parkplatz eines Drogeriemarktes zu verlassen. Die Werlerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, als sie den aus ihrer Sicht von rechts kommendem Senior bemerkte. Dieser kam zu Fall und verletzte sich durch den Sturz. Der Zweiradfahrer wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Sachschaden ist nicht entstanden. (nue)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

