Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 51-Jährige leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Eine 51-jährige VW-Fahrerin verletzte sich am Dienstag, 4. November bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kamener Straße/ Wilhelmstraße leicht.

Ein 51-jähriger Transporterfahrer befuhr gegen 13.15 Uhr die Kamener Straße. Er beabsichtigte, nach rechts in die Wilhelmstraße einzubiegen, und fuhr dabei auf den vor ihm wartenden VW auf.

Ein Rettungswagen brachte die verletzte VW-Fahrerin in ein örtliches Krankenhaus.

Es entstand ein Schaden von rund 9.000 Euro. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn reinigen. Währenddessen war die Unfallstelle stadteinwärts gesperrt. (bf)

