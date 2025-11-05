PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 51-Jährige leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Eine 51-jährige VW-Fahrerin verletzte sich am Dienstag, 4. November bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kamener Straße/ Wilhelmstraße leicht.

Ein 51-jähriger Transporterfahrer befuhr gegen 13.15 Uhr die Kamener Straße. Er beabsichtigte, nach rechts in die Wilhelmstraße einzubiegen, und fuhr dabei auf den vor ihm wartenden VW auf.

Ein Rettungswagen brachte die verletzte VW-Fahrerin in ein örtliches Krankenhaus.

Es entstand ein Schaden von rund 9.000 Euro. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn reinigen. Währenddessen war die Unfallstelle stadteinwärts gesperrt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 07:34

    POL-HAM: Alleinunfall mit E-Scooter

    Hamm-Herringen (ots) - Ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer zog sich am Dienstag, 4. November, bei einem Alleinunfall leichte Verletzungen zu. Er befuhr gegen 12.10 Uhr die Straße Zum Torksfeld mit seinem E-Scooter. Als er den Kreisverkehr in südlicher Richtung verlassen wollte, rutschte er auf Laub aus und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf) Rückfragen ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 09:58

    POL-HAM: 17-Jähriger bei Unfall mit E-Scooter verletzt

    Hamm-Westen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich am Montag, den 3. November, ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer. Der Jugendliche befuhr gegen 8 Uhr den nördlichen Radweg der Wilhelmstraße mit seinem E-Scooter in Richtung Westen. Als ihn von rechts ein unbekannter E-Scooter-Fahrer überholte, kam es zur Kollision. Hierdurch stürzte der Jugendliche und fiel gegen ein geparktes Fahrzeug. Nach einem kurzen ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 09:56

    POL-HAM: Falsche Mitarbeiter der Telekom täuschen 54-Jährige

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Zwei Unbekannte haben sich am Freitag, 31. Oktober, als Mitarbeiter der Telekom ausgegeben und eine 54-Jährige in ihrer Wohnung bestohlen. Gegen 15 Uhr klingelte einer der Männer an der Wohnungstür am Kleinweg und stellte sich als Mitarbeiter der Telekom vor. Er schaute sich in der Wohnung den WLAN-Router an und bat der Bewohnerin den Anschluss an das Glasfasernetz an. Hierfür forderte er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren