POL-HAM: Alleinunfall mit E-Scooter
Hamm-Herringen (ots)
Ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer zog sich am Dienstag, 4. November, bei einem Alleinunfall leichte Verletzungen zu.
Er befuhr gegen 12.10 Uhr die Straße Zum Torksfeld mit seinem E-Scooter. Als er den Kreisverkehr in südlicher Richtung verlassen wollte, rutschte er auf Laub aus und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)
