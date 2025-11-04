Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 17-Jähriger bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Hamm-Westen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich am Montag, den 3. November, ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer.

Der Jugendliche befuhr gegen 8 Uhr den nördlichen Radweg der Wilhelmstraße mit seinem E-Scooter in Richtung Westen. Als ihn von rechts ein unbekannter E-Scooter-Fahrer überholte, kam es zur Kollision. Hierdurch stürzte der Jugendliche und fiel gegen ein geparktes Fahrzeug. Nach einem kurzen Gespräch verließ der unbekannte E-Scooter-Fahrer die Unfallstelle. Der 17-Jährige verletzte sich leicht und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Der Jugendliche kann den flüchtigen E-Scooter-Fahrer wie folgt beschreiben: - Zirka 1,60-1,65 Meter groß - Etwa 30 Jahre alt - Vollbart - Dunkelbraune bis schwarze Haare - Schwarze Pufferjacke - Blaue Jeans - Schwarze Schuhe

Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell