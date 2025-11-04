Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: BMW bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Sonntag, 2. November, 16 Uhr und Montag, 3. November, 12.30 Uhr einen geparkten BMW in der Straße An der Insel. Der Pkw wies Lackkratzer und Dellen an der rechten Fahrzeugseite auf. Der Schaden wird auf zirka 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell