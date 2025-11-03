PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht an der Lippestraße

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 1.November, 09.30 Uhr und Sonntag, 2. November, 09.17 Uhr ein geparktes Wohnmobil an der Lippestraße. Das Wohnmobil wies entlang der linken Seite Lackkratzer auf. Der Schaden wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 09:39

    POL-HAM: Zeugen von Unfallflucht gesucht

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 1. November, 22 Uhr und Sonntag, 2. November, 16.10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen geparkten Mercedes in der Straße Großer Sandweg. Der Pkw war auf Höhe der Johannesschule abgestellt. Als der Fahrzeugführer zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er die aufgebrochene Frontschürze im rechten vorderen Bereich sowie Kratzer. Die ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 09:37

    POL-HAM: Unfallflucht auf der Wilhelmstraße

    Hamm-Mitte (ots) - Ein vorbeifahrender Fahrer eines Pkw beschädigte in der Zeit zwischen Freitag, 31. Oktober, 20 Uhr und Samstag, 1. November, 11 Uhr, auf der Wilhelmstraße, in Höhe der Lange Straße, einen geparkten Mercedes. Der Wagen wies Lackkratzer und Dellen im rechten hinteren Bereich auf, zudem war die rechte Rückleuchte beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren