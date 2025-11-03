Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht an der Lippestraße

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 1.November, 09.30 Uhr und Sonntag, 2. November, 09.17 Uhr ein geparktes Wohnmobil an der Lippestraße. Das Wohnmobil wies entlang der linken Seite Lackkratzer auf. Der Schaden wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bb)

