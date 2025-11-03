Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Wilhelmstraße

Hamm-Mitte (ots)

Ein vorbeifahrender Fahrer eines Pkw beschädigte in der Zeit zwischen Freitag, 31. Oktober, 20 Uhr und Samstag, 1. November, 11 Uhr, auf der Wilhelmstraße, in Höhe der Lange Straße, einen geparkten Mercedes. Der Wagen wies Lackkratzer und Dellen im rechten hinteren Bereich auf, zudem war die rechte Rückleuchte beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

