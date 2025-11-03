POL-HAM: Alleinunfall mit E-Scooter
Hamm-Mitte (ots)
Eine 26-jährige E-Scooter-Fahrerin zog sich am Samstag, 1. November, gegen 13 Uhr bei einem Alleinunfall auf der Marker Allee leichte Verletzungen zu. Sie beabsichtigte, die Straße in nördliche Richtung auf Höhe des Hauses Kentrop zu queren. Aufgrund der Witterungsverhältnisse stürzte sie. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)
