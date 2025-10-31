Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Richard-Wagner-Straße

Hamm-Mitte (ots)

In der Zeit zwischen 12.30 und 21 Uhr beschädigte am Donnerstag, 30. Oktober, ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen geparkten Skoda in der Richard-Wagner-Straße. Der Halter bemerkte bei seiner Rückkehr frische Lackschäden an der linken Fahrzeugfront. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell