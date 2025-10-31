PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: "Süßes oder Saures" - aber bitte friedlich und ohne Grenzüberschreitung!

POL-HAM: "Süßes oder Saures" - aber bitte friedlich und ohne Grenzüberschreitung!
  • Bild-Infos
  • Download

Hamm (ots)

"Süßes oder Saures?" - Dieser Spruch gehört zu Halloween wie die Kerze in den Kürbis. Damit bitten am 31. Oktober umherziehende Geister, Hexen und Vampire an der Haustür um etwas zum Naschen. Wer ihnen die Spende verwehrt, könnte gemäß der Tradition zum Ziel eines Streiches werden. Die Polizei Hamm appelliert jedoch an Groß und Klein, den Spaß nicht zu weit zu treiben und rücksichtsvoll miteinander umzugehen.

Häuser mit Eiern zu bewerfen, Autos zu beschmieren oder Blumentöpfe umzuwerfen mag harmlos wirken, ist aber Sachbeschädigung - und damit eine Straftat.

Kostüm-Fans sollten zudem daran denken: Waffen sind kein Spielzeug. Auch das Erschrecken anderer Mitmenschen kann rechtliche Konsequenzen haben, wenn sich das Gegenüber etwa dabei verletzt oder bedroht fühlt.

Gleiches gilt für das Fahren unter Alkoholeinfluss. Damit gefährden die Fahrzeugführer nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Feiernde sollten nach dem Verzehr alkoholischer Getränke daher zu Fuß gehen oder auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.

Um richtig und falsch voneinander zu unterscheiden, hilft es oft schon sich das alte Sprichwort ins Gedächtnis zu rufen: "Was du nicht willst, das man dir tut, das füg' auch keinem anderen zu." Streiche und Verhaltensweisen, bei denen eine andere Person gefährdet oder verletzt und fremdes Eigentum beschädigt oder entwendet wird, sind verboten und werden zur Anzeige gebracht.

Eltern sollten Ihre Kinder über die Grenzen des Erlaubten und mögliche Folgen aus dem Ruder gelaufener Scherze aufklären. Polizeiliche Einsatzkräfte werden am Halloween-Abend verstärkt Präsenz zeigen und konsequent einschreiten, sofern das gespenstische Treiben die rechtlichen Grenzen überschreitet. Bürgerinnen und Bürger können in bedrohlichen Situationen jederzeit den Notruf 110 wählen.

Die Polizei Hamm wünscht viel Spaß und ein friedliches Fest! (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 11:13

    POL-HAM: Pkw auf Kundenparkplatz beschädigt

    Hamm-Heessen (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Donnerstag, 30. Oktober, in der Zeit zwischen 11.45 und 12.25 Uhr einen geparkten PKW. Der VW war auf einem Kundenparkplatz an der Ahlener Straße abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 10:57

    POL-HAM: Einbruch in Doppelhaushälfte

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachten am Donnerstag, 30. Oktober in der Zeit zwischen 15.30 und 18 Uhr in eine Doppelhaushälfte in der Straße Am Hang ein. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten sie in das Gebäude. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und nahmen Bargeld als Diebesgut mit. Hinweise zum Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 10:48

    POL-HAM: 64-jährige Beifahrerin schwerverletzt

    Hamm-Heessen (ots) - Eine 64-jährige Beifahrerin zog sich am Donnerstag, 30. Oktober, bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Riemerskamp schwere Verletzungen zu. Ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 10.45 Uhr die Straße Am Riemerskamp in westliche Richtung und beabsichtigte, in die Münsterstraße einzufahren. Ein 62-jähriger Dodge-Fahrer aus Ascheberg befuhr zur gleichen Zeit die Münsterstraße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren