POL-HAM: 64-jährige Beifahrerin schwerverletzt

Hamm-Heessen (ots)

Eine 64-jährige Beifahrerin zog sich am Donnerstag, 30. Oktober, bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Riemerskamp schwere Verletzungen zu.

Ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 10.45 Uhr die Straße Am Riemerskamp in westliche Richtung und beabsichtigte, in die Münsterstraße einzufahren.

Ein 62-jähriger Dodge-Fahrer aus Ascheberg befuhr zur gleichen Zeit die Münsterstraße in nördliche Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Autos. Ein Rettungswagen brachte die Beifahrerin des Mercedes zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von etwa 44.000 Euro. (bf)

