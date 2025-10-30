Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf der Werler Straße

Hamm-Rhynern (ots)

Zwei Frauen verletzten sich bei einem Auffahrunfall auf der Werler Straße am Mittwoch, 29. Oktober, leicht.

Gegen 18 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Ford die Werler Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Opsener Straße bremste er zu spät und fuhr auf einen Fiat einer 37-jährigen Frau auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat auf den Audi eines 55-jährigen Mannes aus Bönen geschoben.

Zwei Rettungswagen brachten die leicht verletzte 37-jährige Fiat-Fahrerin und ihre 43-jährige Beifahrerin in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Werler Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell