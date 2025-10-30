PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf der Werler Straße

Hamm-Rhynern (ots)

Zwei Frauen verletzten sich bei einem Auffahrunfall auf der Werler Straße am Mittwoch, 29. Oktober, leicht.

Gegen 18 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Ford die Werler Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Opsener Straße bremste er zu spät und fuhr auf einen Fiat einer 37-jährigen Frau auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat auf den Audi eines 55-jährigen Mannes aus Bönen geschoben.

Zwei Rettungswagen brachten die leicht verletzte 37-jährige Fiat-Fahrerin und ihre 43-jährige Beifahrerin in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Werler Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 08:58

    POL-HAM: Laterne angefahren - Fußgänger verletzt

    Hamm-Mitte (ots) - Ein 48-jähriger Fußgänger zog sich am Mittwoch, 29. Oktober, leichte Verletzungen durch eine umgeknickte Straßenlaterne in der Feidikstraße zu. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 16 Uhr die Feidikstraße in westlicher Richtung. Als er seinen VW zurücksetzte, stieß er gegen eine Straßenlaterne. Durch den Zusammenstoß knickte die Laterne um und der Lampenschirm traf den Fußgänger auf dem Gehweg. Ein ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 08:06

    POL-HAM: Einbruch in der Neptunstraße

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Neptunstraße war in der Zeit zwischen Dienstag, 21. Oktober, 8 Uhr und Dienstag, 28. Oktober, 7.50 Uhr das Ziel von Einbrechern. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sie sich widerrechtlich Zutritt. Im Haus durchwühlten die Täter diverse Schränke. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Hinweise zu dem Einbruch oder ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 08:17

    POL-HAM: VW beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Innerhalb von fünfzehn Minuten beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Montag, 27. Oktober, einen geparkten VW an der Oswaldstraße. Der Besitzer des Autos hatte seinen Wagen um 10.45 Uhr abgestellt und war gegen 11 Uhr zurückgekehrt. Dabei bemerkte er, dass der Stoßfänger und der Radkasten auf der rechten Vorderseite beschädigt worden waren. Der entstandene Schaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren