Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in der Neptunstraße

Hamm-Pelkum (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Neptunstraße war in der Zeit zwischen Dienstag, 21. Oktober, 8 Uhr und Dienstag, 28. Oktober, 7.50 Uhr das Ziel von Einbrechern. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sie sich widerrechtlich Zutritt. Im Haus durchwühlten die Täter diverse Schränke. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

