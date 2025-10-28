Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf dem Steigerring

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Montag, 27. Oktober, in der Zeit zwischen 14 und 21.40 Uhr einen geparkten Hyundai am Steigerring.

Das Auto wies Lackbeschädigungen an der vorderen linken Seite auf und der linke Seitenspiegel war zerstört. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell