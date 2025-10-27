Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, 24. Oktober, 20 Uhr und Samstag, 25. Oktober, 7 Uhr diverse Gegenstände in Westtünnen.

In der Künnekestraße beschädigten sie einen Gartenzaun. Nur eine Straße weiter, im Pählenweg, stießen sie einen Altkleidercontainer um, demolierten eine Leitbake und zerstörten eine Lampe. Auch in der Millöckerstraße waren die Täter aktiv: Dort beschädigten sie Lamellen einer Rolllade sowie Schieferplatten einer Garage. In der Zelterstraße zerstörten sie zudem Gartendekoration.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu den Tatverdächtigen entgegen. (bf)

