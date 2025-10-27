PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, 24. Oktober, 20 Uhr und Samstag, 25. Oktober, 7 Uhr diverse Gegenstände in Westtünnen.

In der Künnekestraße beschädigten sie einen Gartenzaun. Nur eine Straße weiter, im Pählenweg, stießen sie einen Altkleidercontainer um, demolierten eine Leitbake und zerstörten eine Lampe. Auch in der Millöckerstraße waren die Täter aktiv: Dort beschädigten sie Lamellen einer Rolllade sowie Schieferplatten einer Garage. In der Zelterstraße zerstörten sie zudem Gartendekoration.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu den Tatverdächtigen entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 11:36

    POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Hamm-Heessen (ots) - Durch das Beschädigen einer Wohnungseingangstür verschafften sich unbekannte Einbrecher am Sonntag, 26. Oktober, zwischen 18 Uhr und 18.55 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Straße "Am Riemerskamp". Nachdem er oder sie in die Wohnung gelangten, durchsuchten er oder sie sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Angaben zum Diebesgut können ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:34

    POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hamm-Rhynern (ots) - Ein oder mehrere bisher unbekannte Tatverdächtige brachen am Sonntag, 26. Oktober, in der Zeit von 14 Uhr bis 17.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Große Kamp" ein. Nachdem der oder die Unbekannten sich Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafften, durchsuchten er oder sie die mehrere Räume und flüchteten mit Schmuck als Diebesgut. Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:27

    POL-HAM: Unfall zwischen E-Scooter und Fußgängerin

    Hamm-Mitte (ots) - Eine 78-jährige Fußgängerin verletzte sich bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter am Freitag, 24. Oktober, leicht. Zwei Jugendliche befuhren gemeinsam auf einem schwarzen E-Scooter den nördlichen Geh- und Radweg der Brauereistraße in östliche Richtung. Es kam im Einmündungsbereich "Westenwall/Brauereistraße" zum Zusammenstoß mit der Seniorin. Alle drei Personen stürzten. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren