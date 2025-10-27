Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall zwischen E-Scooter und Fußgängerin

Hamm-Mitte (ots)

Eine 78-jährige Fußgängerin verletzte sich bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter am Freitag, 24. Oktober, leicht.

Zwei Jugendliche befuhren gemeinsam auf einem schwarzen E-Scooter den nördlichen Geh- und Radweg der Brauereistraße in östliche Richtung. Es kam im Einmündungsbereich "Westenwall/Brauereistraße" zum Zusammenstoß mit der Seniorin. Alle drei Personen stürzten. Anschließend flüchteten die Jugendlichen.

Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Der E-Scooter-Fahrer und sein Beifahrer sind zwischen 15 und 18 Jahren alt, zirka 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Der Fahrer trug eine Kappe, eine schwarze Jacke und eine dunkle Jeans. Der Beifahrer hatte kurze, dunkle, lockige Haare. Er trug eine schwarze Jacke sowie eine dunkle Jeans und zog sich eine Schürfwunde an der Hand zu.

Hinweise zu den Unfallverursachern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

