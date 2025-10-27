Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Praxis - Bargeld als Diebesgut

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Die Räumlichkeiten einer Physiotherapie waren zwischen Donnerstag, 23. Oktober, 17.50 Uhr, und Freitag, 24. Oktober, 8 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Durch das Einwerfen einer Fensterscheibe verschafften sich der oder die unbekannten Tatverdächtigen gewaltsam Zugang zu der Praxis, durchsuchten sie und flüchteten anschließend mit einem geringen Bargeldbetrag als Diebesgut.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

