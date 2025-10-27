PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnwagenanhänger beschädigt - Zeugen gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Freitag, 24. Oktober, 9 Uhr und Samstag, 25. Oktober, 14 Uhr einen Wohnwagenanhänger in der Stockumer Straße. Der Anhänger war in Höhe des Dornheideweges abgestellt. Als der Besitzer zu seinem Anhänger zurückkehrte stellte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

