Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf Kiosk an der Sternstraße

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang Unbekannter überfiel am Samstagmorgen, 25. Oktober, einen Kiosk an der Sternstraße.

Der Mann betrat um 4.15 Uhr den Kiosk und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe Geld von der 24-jährigen Verkäuferin. Anschließend nahm der Täter das Geld aus der geöffneten Kasse und flüchtete zu Fuß in Richtung Südring.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Gesuchte ist schätzungsweise 1,60 bis 1,70 Meter groß und hat braune Augen. Er trug dunkle Kleidung, weiße Turnschuhe und war mit einer Sturmhaube maskiert.

Die Geschädigte blieb unverletzt.

Hinweise auf den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell