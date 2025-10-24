Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In einem Discounter an der Erlenfeldstraße wurde einer 61-jährigen Frau am Donnerstag, 23. Oktober, gegen 11.20 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen.

Die Tatverdächtige ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur und blonde Haare, die zu dem Zeitpunkt des Diebstahls zu einem Zopf zusammengebunden waren. Sie trug eine dunkle Jacke, einen hellen Pullover und eine dunkle Hose sowie eine große Tasche.

Hinweise auf die Person nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

