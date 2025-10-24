PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In einem Discounter an der Erlenfeldstraße wurde einer 61-jährigen Frau am Donnerstag, 23. Oktober, gegen 11.20 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen.

Die Tatverdächtige ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur und blonde Haare, die zu dem Zeitpunkt des Diebstahls zu einem Zopf zusammengebunden waren. Sie trug eine dunkle Jacke, einen hellen Pullover und eine dunkle Hose sowie eine große Tasche.

Hinweise auf die Person nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 10:29

    POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag, 23. Oktober, 15.30 bis 20 Uhr in ein Einfamilienhaus am Buchsbaumweg ein. Hierzu hebelten sie eine Terrassentür auf. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck, nachdem sie das Haus durchwühlt haben. Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 10:25

    POL-HAM: Zwei Einbrüche in Braam-Ostwennemar

    Hamm-Uentrop (ots) - Zwei Einfamilienhäuser in unmittelbarere Nähe waren am Donnerstagabend, 23. Oktober, das Ziel von Einbrechern. In der Zeit zwischen 19.15 und 21 Uhr verschafften sich die Tatverdächtigen zunächst durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Bimbergsheide. Sie durchwühlten dort diverse Schränke und entwendeten Besteck. Gegen 20.20 Uhr brachen drei Tatverdächtige ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 14:25

    POL-HAM: Diebstahl eines Smartphones - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

    Hamm-Mitte (ots) - Eine Mitarbeiterin des Kommunalen Ordnungsdienstes beobachtete am Mittwoch, 22. Oktober, gegen 14.15 Uhr aus dem SiKo-Point in der Bahnhofsstraße, wie ein 32-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz ein Smartphone aus einem Lieferwagen entwendete. Anschließend ging er in Richtung Luisenstraße. In der Gustav-Heinemann-Straße konnten die herbeigerufenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren