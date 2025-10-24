Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Uentrop (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag, 23. Oktober, 15.30 bis 20 Uhr in ein Einfamilienhaus am Buchsbaumweg ein.

Hierzu hebelten sie eine Terrassentür auf. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck, nachdem sie das Haus durchwühlt haben.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell