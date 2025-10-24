POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus
Hamm-Uentrop (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag, 23. Oktober, 15.30 bis 20 Uhr in ein Einfamilienhaus am Buchsbaumweg ein.
Hierzu hebelten sie eine Terrassentür auf. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck, nachdem sie das Haus durchwühlt haben.
Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell