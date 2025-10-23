PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl eines Smartphones - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Eine Mitarbeiterin des Kommunalen Ordnungsdienstes beobachtete am Mittwoch, 22. Oktober, gegen 14.15 Uhr aus dem SiKo-Point in der Bahnhofsstraße, wie ein 32-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz ein Smartphone aus einem Lieferwagen entwendete. Anschließend ging er in Richtung Luisenstraße.

In der Gustav-Heinemann-Straße konnten die herbeigerufenen Polizeibeamten den Mann antreffen und vorläufig festnehmen. Das gestohlene Mobiltelefon hatte er zuvor weggeworfen und konnte in der näheren Umgebung aufgefunden werden.

Bei der Durchsuchung des Beschuldigten im Polizeigewahrsam stellten die Beamten eine vierstellige Summe Bargeld in seiner Unterhose fest. Es besteht der Verdacht, dass das Bargeld auf unrechtmäßige Weise erlangt wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wird der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

