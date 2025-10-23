Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fiat auf Braamer Straße beschädigt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Sonntag, 19. Oktober, 20.30 Uhr und Mittwoch, 22. Oktober, 16.30 Uhr einen geparkten Fiat an der Braamer Straße. Das Auto wies Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite auf. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

