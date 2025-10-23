Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahmeerfolg: Geortetes Smartphone führt Polizei zu Einbrecher

Hamm (ots)

Nach einem Einbruch in ein Firmenbüro an der Straße Geinegge konnte ein 37-jähriger Tatverdächtiger am Mittwoch, 22. Oktober, in einem Hotel an der Münsterstraße festgenommen werden.

Bei dem Einbruch am Dienstagabend, 21. Oktober, öffnete der Täter gewaltsam ein Fenster und durchsuchte die Büroräume nach Diebesgut. Mit Bargeld aus einer Spendenbox und einem Smartphone als Beute trat er die Flucht an.

Das Mobiltelefon konnte im Anschluss an der Anschrift eines Hotels an der Münsterstraße geortet werden.

Eine Streifenwagenbesatzung traf den 37-jährigen Tatverdächtigen in einem Hotelzimmer an. Neben einem vierstelligen Geldbetrag und Einbruchswerkzeug wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Das geortete Smartphone konnte ebenfalls aufgefunden werden.

Darüberhinaus lagen gegen den erheblich wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getretenen 37-Jährigen zwei Haftbefehle vor, davon ein Untersuchungshaftbefehl des AG Hamm wegen Einbruchdiebstahls. Er wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.

Ob der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, für weitere Delikte in Frage kommt, ist Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (hei)

