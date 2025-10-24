Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Einbrüche in Braam-Ostwennemar

Hamm-Uentrop (ots)

Zwei Einfamilienhäuser in unmittelbarere Nähe waren am Donnerstagabend, 23. Oktober, das Ziel von Einbrechern.

In der Zeit zwischen 19.15 und 21 Uhr verschafften sich die Tatverdächtigen zunächst durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Bimbergsheide. Sie durchwühlten dort diverse Schränke und entwendeten Besteck.

Gegen 20.20 Uhr brachen drei Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus im Geisthofskönig, eine Straße weiter ein. Die dunkel gekleideten Einbrecher verschafften sich durch die Terrassentür Zutritt. Nachdem sie das Haus durchwühlt hatten, entwendeten sie Geld und Schmuck.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell