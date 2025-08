POL-PDNR: Diebstahl von Kennzeichenpaar

Erpel (ots) - Am 03.08.25 gegen 05:07 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei Linz am Rhein, dass sie durch ein lautes Geräusch vor dem Fenster in der Sonnenstraße 7 in Erpel geweckt worden sei. Sie konnte einen silbernen PKW mit lautem Motorgeräusch wegfahren sehen. Die Beamten der Polizei Linz stellten an der Tatörtlichkeit eine Beschädigung an einem geparkten PKW ...

mehr