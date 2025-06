Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Gesmold: Zeugen gesucht nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag befuhr eine 30-jährige Mellerin mit ihrem Skoda gegen 13:20 Uhr die Westerhausener Straße in Richtung Gesmold. Zeitgleich bog der Fahrer eines grauen VW Caddys von der Ausfahrt der A30 auf die Westerhausener Straße ein und missachtete somit die Vorfahrt der 30-Jährigen. Nur durch eine Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Nach dem riskanten Fahrmanöver bremste der Caddy-Fahrer die Frau plötzlich ohne ersichtlichen Grund in Höhe des Pendlerparkplatzes zwischen den beiden Autobahnauffahrten aus und zwang sie zum Anhalten. Anschließend stieg der Fahrer des Caddys aus und bedrohte die Mellerin mit einer Eisenstange. Die Frau fuhr daraufhin mit ihrem Fahrzeug davon und informierte umgehend die Polizei. Diese leitete unter anderem ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Der Fahrer des grauen Caddys mit Osnabrücker Zulassung wurde wie folgt beschrieben:

- 50 bis 60 Jahre alt - lichtes graues Haar - "3 Tage Bart" - 170 cm bis 180 cm groß - helles Polo Shirt der Marke Marco´Polo - blaue Jeanshose mit braunem Gürtel - die circa 40 cm. lange Eisenstange wurde in der rechten Hand gehalten

Während des Vorfalls soll die Westerhausener Straße stark frequentiert gewesen sein. Die Polizei bittet daher darum, dass Zeugen, die Hinweise zu dem Caddy-Fahrer oder zu dem Vorfall machen können, sich unter 05422/92260 melden.

