Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Einbruch in Bäckerei gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Durch das Beschädigen einer elektrischen Schiebetür verschafften sich unbekannte Einbrecher am Freitag, 24. Oktober, gegen 1.10 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Bäckereifiliale an der Kamener Straße in Höhe der Großen Werlstraße.

Im Gebäude durchwühlten sie sämtliche Räume auf der Suche nach Diebesgut.

Nach der Alarmauslösung wurde das Objekt von Polizeikräften umstellt und mit einem Diensthund durchsucht. Zu diesem Zeitpunkt hatten der oder die Täter bereits die Flucht ergriffen.

Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugenhinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell