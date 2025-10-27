PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte bestehlen Senior

Hamm-Herringen (ots)

Vier Unbekannte haben sich am Samstag, 25. Oktober, als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und einen Senior in seiner Wohnung bestohlen.

Gegen 13.20 Uhr klingelten sie an der Wohnungstür des 80-Jährigen in der Mozartstraße und stellten sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor. Einer der Männer gab an, dass sie den Zählerstand ablesen wollten. Während er sich zum Zähler begab, gingen die drei anderen Personen in mehrere Räume der Wohnung.

Nachdem sie eine Schmuckkiste entwendet hatten, flüchteten alle vier Trickdiebe in unbekannte Richtung.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

   - männlich,
   - dunkler Teint,
   - zirka 40 Jahre alt,
   - trug eine gelbe Warnweste.
   - korpulente Statur.
   - Schnäuzer.

Täter 2:

   - männlich,
   - gelbe Warnweste.
   - dunkler Teint,
   - schlanke Statur.

Täter 3:

   - männlich,
   - gelbe Warnweste,
   - dunkler Teint.

Täter 4:

   - männlich,
   - gelbe Warnweste,
   - dunkler Teint.

Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Bei verdächtigen Feststellungen bittet die Polizei darum, umgehend den Notruf 110 zu wählen. Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Unbekannte sollten aufgefordert werden, sich auszuweisen und vor der Tür zu warten. Währenddessen sollte man zur Sicherheit telefonisch bei den Stadtwerken nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

