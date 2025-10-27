Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall auf der Wittekindstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wittekindstraße verletzten sich am Sonntag, 26. Oktober, eine 33-jährige Frau leicht und eine 32-jährige Frau schwer.

Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bergkamen befuhr gegen 6.55 Uhr die Wittekindstraße in südwestliche Richtung. Die hinter ihm fahrende 33-jährige Mercedes-Fahrerin aus Hamm bemerkte, dass die Rückleuchte des Mercedes nicht funktionierte. Als sie ihn darauf aufmerksam machte, hielt dieser in Höhe der Janssenstraße am rechten Fahrstreifen an. Die Mercedes-Fahrerin hielt auf der Straße eben-falls auf derselben Höhe an, um ihm dies zu erklären. Beide schalteten das Warnblinklicht ein. Eine 32-jährige Renault-Fahrerin bemerkte die beiden Autos zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Zwei Rettungswagen brachten die beiden verletzten Frauen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.(bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell