Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall mit Motorrad auf dem Alten Uentroper Weg

Hamm-Uentrop (ots)

Eine 22-jährige Motorradfahrerin aus Bielefeld zog sich am Samstag, 25. Oktober, bei einem Alleinunfall leichte Verletzungen zu.

Sie befuhr gegen 16.30 Uhr den Alten Uentroper Weg in östliche Richtung. In Höhe des Kreuzungsbereichs Papenweg bremste sie an Ampel und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
