POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus
Hamm-Rhynern (ots)
Ein oder mehrere bisher unbekannte Tatverdächtige brachen am Sonntag, 26. Oktober, in der Zeit von 14 Uhr bis 17.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Große Kamp" ein.
Nachdem der oder die Unbekannten sich Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafften, durchsuchten er oder sie die mehrere Räume und flüchteten mit Schmuck als Diebesgut.
Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)
