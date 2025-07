Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Schwarze Limousine schneidet Kurve

Oberotterbach (ots)

Am Samstag, den 12.07.2025 gegen 10:30 Uhr, befuhr der Fahrer eines schwarzen BMW X70 die B38 von Schweigen-Rechtenbach kommend in Fahrtrichtung Oberotterbach. In einer S-Kurve kam ihm eine schwarze Limousine entgegen und schnitt hierbei die Fahrbahn, sodass der Geschädigte ausweichen musste und mit seinem Vorderrad gegen den dortigen Bordstein fuhr. An dem PKW entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per E-Mail unter ibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

