Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Langsame Fahrweise endet mit gefährlicher Körperverletzung

Landau (ots)

Ein 36-jähriger Radfahrer fuhr am Sonntag, 13.07.2025, gegen 00:52 Uhr entlang des Südrings in Landau und wurde von drei Personen zunächst verbal angegangen, weil sie sich an seiner langsamen Fahrweise störten. Als der Radfahrer sie zur Rede stellte, schlugen sie ihm mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht. Ein zweiter Radfahrer wollte den Streit schlichten und wurde mit Gläsern beworfen, welche ihn im Gesicht verletzten. Er musste sich zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus begeben.

Die drei Täter waren dunkel gekleidet, einer trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "Illuminati", ein weiterer hatte langes Haar und der dritte Täter wäre sehr groß gewesen.

Die Polizei Landau bittet um Zeugenhinweise telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell